У Вербаше будзе Музични фестивал дзецох Войводини

ВЕРБАС – На ютре, 26. мая, у Центру за физичну културу „Драґо Йовович” у Вербаше будзе отримани 62. Музични фестивал дзецох Войводини – Концерт фолклорних ансамблох.

Того дня найлєпши дзецински ансамбли наступя на закончуюцей покраїнскей манифестациї. Фолклорни ансамбли младшого возросту наступя на 11 годзин, а старшого возросту на 16 годзин.

Орґанизаторе фестивалу Союз уметнїцкей творчосци аматерох Войводини Нови Сад, а домашнї спомнутей манифестациї Културни центер Вербас.

Покровителє манифестациї Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами и Општина Вербас.