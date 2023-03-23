У Вербаше будзе XX схадзка Скупштини општини

ВЕРБАС – Предсидателька Скупштини општини Вербас Саня Жиґич заказала за нєшка, 23. марец, XX схадзку локалного парламенту.

Одборнїки буду розправяц о 32 точкох дньового шору котри предложени за схадзку. Медзи иншим, одборнїки буду розправяц о Предкладу одлуки о приступаню виробку Стредньорочного плану општини Вербас за период 2023-2025. року, Предкладу одлуки о усвойованю Европскей повелї о родней ровноправносци на локалним уровню, о Предкладу одлуки о вименкох и дополнєньох Одлуки о социялней защити гражданох општини Вербас, як и о Предкладу ришеня з котрим ше дава согласносц на пременку Статута месних заєднїцох у цалей вербаскей општини.

Схадзка будзе отримана у сали за схадзки Скупштини општини Вербас, з початком на 10 годзин.