У Вербаше була Општинска смотра рецитаторох

автор М. Джуджар, фото: ФБ ОШ Коцур
ВЕРБАС/КОЦУР – Прешлого викенду, у Вербаше була отримана 56. Општинска смотра рецитаторох „Поето народу мойого”, участвовали 110 школяре зоз шицких местох општини подзелєни до трох возростних катеґорийох, младши, штреднї и старши.

Зоз коцурскей ОШ „Братство єдинство” найуспишнєйша була школярка штвартей класи Ема Ґубаш, вона виборела пласман за далєй на Зонскей смотри у Бачу, а єй менторка Єлена Русковски.

Попри нєй, рецитовали Дуня Буґарски и Вукашин Сабадош зоз першей класи котрим менторка Мария Полдруги, як и Лара Ґубаш школярка пиятей класи котра достала похвалу, єй менторка Бояна Петрович.

На тот завод зоз коцурскей школи шицки рецитовали по сербски, нїхто по руски.

