Ознова ше у Вербаше зишли два групи гражданох

ВЕРБАС – На Площи Николи Пашича у центру Вербасу внєдзелю пополадню, 28. септембра од 17 годзин отримани сход гражданох котри ше закладаю процив блокадох. Годзину пред тим, на 16 годзин, вочи тей ґрупи гражданох ше позберали и гражданє котри потримую студентох у блокади.

Помедзи тоти два ґрупи гражданох супротних становискох стали припаднїки полициї котри водзели рахунку же би нє пришло до векших зраженьох и нєшорох.

З боку тих котри потримую блокади мож було видзиц транспаренти з написами и державну заставу и заставу зоз гербом Городу Вербасу.

З другого боку, тоти котри процив блокадох ношели транспаренти з написами „Вербас процив блокадох, за нормалну Сербию, за мир, за роботу, за напредованє”, „Жадам нормални живот”. Тиж, у тей ґрупи гражданох були тиж числени державни застави, як и балони у фарбох застави.

После одредзеного часу, присутни ше розишли. Сход прешол мирно, без физичних зраженьох.