ДружтвоРутенпресТексти

Ознова ше у Вербаше зишли два групи гражданох

автор Ол. Русковски
автор Ол. Русковски 15 Опатрене

ВЕРБАС – На Площи Николи Пашича у центру Вербасу внєдзелю пополадню, 28. септембра од 17 годзин отримани сход гражданох котри ше закладаю процив блокадох. Годзину пред тим, на 16 годзин, вочи тей ґрупи гражданох ше позберали и гражданє котри потримую студентох у блокади.

Помедзи тоти два ґрупи гражданох супротних становискох стали припаднїки полициї котри водзели рахунку же би нє пришло до векших зраженьох и нєшорох.

З боку тих котри потримую блокади мож було видзиц транспаренти з написами и державну заставу и заставу зоз гербом Городу Вербасу.

З другого боку, тоти котри процив блокадох ношели транспаренти з написами „Вербас процив блокадох, за нормалну Сербию, за мир, за роботу, за напредованє”, „Жадам нормални живот”. Тиж, у тей ґрупи гражданох були тиж числени державни застави, як и балони у фарбох застави.

После одредзеного часу, присутни ше розишли. Сход прешол мирно, без физичних зраженьох.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Драмски студио „АРТˮ наступел на Фестивалу традицийних театралних...

Отримана промоция романа Звонка Сабола

Вибрани найлєпши напой

Паломнїки були у нашим старим краю (фото)

Водицов камп за дзеци