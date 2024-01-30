У Вербаше Националне швето преславене у КПД „Карпати” (фото)

ВЕРБАС – У Културно-просвитним дружтве „Карпати” у Вербаше внєдзелю 28. януара з богату и нащивену програму преславене Националне швето Руснацох.

На початку Хор КПД „Карпати” одшпивал гимну ,,Боже правде” и шветочну шпиванку ,,Браца Русини”, а провадзел их оркестер дружтва. Шицких присутних привитал предсидатель КПД „Карпати” Микола Папуґа зоз словами же ми Руснаци уж скоро 300 роки жиєме на тих просторох, и маме свою културу и знаме свой язик и нєшка.

Вон окреме привитал предсидателя Националного совиту Руснацох Йоакима Раца, пароха у Старим Вербаше Алексея Гудака и координатора Подручней канцелариї Националного совиту у Вербаше др Деяна Загорянского и подзековал им на потримовки у роботи КПД „Карпати” же би дружтво цо лєпше робело, же би мало цо вецей членох и же бизме ми Руснаци цо длужей тирвали на тих просторох.

У предлуженю програми попри хора „Карпати” наступели и церковни хор зоз Коцура, дуети Янко Сеґеди и Йовґен Чизмар и Єлена Буила и Оксана Мудри Недич и Янко Сеґеди як солиста.

У дзецинским блоку участвовали школяре Катарина Варґа, Радован Бодвански и Даниел Фа, хтори у Вербаше при Славици Мали уча руски язик зоз елементами националней култури. Школяр штвартей класи зоз Коцура Андрей Горняк одшпивал три шпиванки, а провадзел го оркестер дружтва.

През конферансу хтору пририхтала и водзела Александра Деянович здогадло ше на присельованє Руснацох до тих крайох хторе почало 1751. року, же у Сербиї шицки национални заєднїци, та и наша – руска маю високи уровень витворйованя правох.

У Вербаше як мултинационалним и мултиконфесийним штредку, дзе велька асимилация, Руснацох отримало праве операнє на нашу грекокатолїцку церкву, образованє по руски и пестованє рускей култури и традициї. Од 1990. року, кед основане КПД „Карпати”, през шпивацку, хорску, музичну, фолклорну, драмску и рецитаторску секцию пестує ше руску културу и историю.

По законченю програми учашнїки и нащивителє ше дружели, попри рускей музики у виводзеню оркестра „Карпати”, закуски, ошвиженя и у бешеди о прешлосци и будучносци нашого народу.