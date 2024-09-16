У Вербаше отримани Фестивал хорского шпиваня Карпати (фото+видео)

ВЕРБАС – Фестивал хорского шпиваня Карпати отримани по штернасти раз, всоботу, 14. септембра у просторийох Културно-просвитного дружтва „Карпати” у Вербаше.

Учашнїкох и публику на Фестивалу у Вербаше привитали предсидатель КПД „Карпати” Микола Папуґа, предсидатель Општини Вербас Милан Ґлушац и предсидатель Националного совиту Руснацох Йоаким Рац, а потим шлїдзела ревиялна програма у хторей учашнїки, состави у формату камерних хорох, виведли часц свойого репертоару духовних и шветовних композицийох, насампредз традицийних и народних.

На Фестивалу того року наступели шейсц руски дружтва хтори у своїх програмох пестую хорске шпиванє – домашнї Хор КПД „Карпати” з Вербасу, Хор Грекокатолїцкей парохиї святих апостолох Петра и Павла и Руского културного центра Нови Сад „Гармония”, хор КПД „Дюра Киш” зоз Шиду и КПД „Драґутин Драґен Колєсар” з Бачинцох, Дом култури Руски Керестур и Дружтво Руснацох зоз Суботици.

Гоч на фестивалу наступели хорски состави нєєднакого квалитету и капацитетох – од добре увежбаних хтори длуго наступаю и маю богате виводзацке и сценске искуство по состави хтори лєм нєдавно почали робиц, мож повесц же традиция хорского шпиваня при Руснацох отримує континуитет и ма перспективу за дальши розвой

Манифестацию потримали Национални совит Руснацох и його Одбор за културу, Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами и Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, Завод за културу войводянских Руснацох и Општина Вербас.