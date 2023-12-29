У Вербаше отримани протест процив виберанкового насилства

ВЕРБАС – На Площи Николи Пашича, опрез Општини Вербас, вчера, 28. децембра, отримани протест процив виберанкового насилства у Вербаше як потримовка нападнутим опозицийним активистом странки Сербия процив насилства и Ґрупи гражданох Ошлєбодзме Вербас Адорянови Чизмарови зоз Коцура и Сашови Мирковичови зоз Равного Села.

Протест отримани пред наявену схадзку Скупштини општини Вербас котра була заказана за 10 годзин, як вид нєзадовольства на реакцию Општинскей виберанковей комисиї (ОВК) и компетентних державних орґанох.

Присуствовали согражданє котри, як визначели, вєдно пришли виражиц нєзадовольство зоз насилством спрам опозицийних представнїкох и активистох под час отримованя виберанкох и з нєроботу полициї и тужительства у Вербаше.

Здогаднїме, Адоряна Чизмара зоз Коцура, члена Странки шлєбоди и правди, три днї пред виберанками нападли штирме леґинє зоз того валалу котри повязани зоз Сербску напредну странку, прето же, як гварел, дзелєл лїстки коалициї Сербия процив насилства. Трох леґиньох препознал, а штвартого нє, понеже на твари мал маску. По його словох, вони го звалєли на жем и били. По сообщеню Странки шлєбоди и правди, нападачох предводзел Синиша Мали зоз Коцура. Адорян теди достал астматични напад, алє успел ше одбранїц з помоцу попер-спрею. Як гварел, пре тот напад є и далєй на хорованю.

Адорян дал вияву у полицийскей станїци у Вербаше дзе му гварене же шицко будзе прешлїдзене тужительству, алє як визначел, од теди го нїхто нє контактовал анї нє обвисцел цо ше случує зоз тим случайом.

По словох Саши Мирковича зоз Локалней алтернативи, вимагали реакцию ОВК понеже и сам бул член и того Цела, алє одвит нє достали зоз обгрунтованьом же то нє у їх компетенциї. Реакциї нє було анї з боку Месней заєднїци Равне Село, анї з Општинскей управи.

Здогаднїме, член ОВК и Здруженя гражданох Локална алтернатива Саша Миркович нападнути пред тижньом на драги помедзи Вербасом и Равним Селом, а у нападу достал лєгчейши тїлесни покалїченя.

Хлоп котри го нападнул, на дзень виберанкох, як потолковал Миркович, шедзел у авту зоз предсидательом Совиту Месней заєднїци Равне Село пред єдним виберанковим местом, дзе контроловали паралелни виберанково списки. У предлуженю гварел же виберанки у Равним Селу прешли на рубцу битки, прицисок на людзох бул нєвидзени.

Представнїки странки Сербия процив насилства и Ґрупи гражданох Ошлєбодзме Вербас котри були на протесту жадали присуствовац схадзки СО Вербас, алє достали одвит же нєт достаточно капацитету у сали за схадзки.