У Вербаше отримани вельки протестни сход, а у Коцуре сход гражданох процив блокадох

ВЕРБАС/КОЦУР – У Вербаше всоботу вечар отримани вельки протестни сход под назву Тварди Вербас город чудновати, же би ше означело два мешаци од нєшорох и нападу на студентох и гражданох котри були на мирним протесту 12. авґуста.

Початок протесту бул заказани за 19 годзин, а през цали дзень до Вербасу сциговали зоз околних местох шицки котри потримую студентох. У центру городу за нїх домашнї порихтали закуску и ошвиженє, и так дочекали шейтачох, бициґлистох и байкерох зоз Кули, Сивцу, Бечею, Нового Саду и велїх других местох.

На отриманим сходу дата чесц погинутим борцом, а бешедовали студенти зоз Глас студентох Вербасу, представнїки воспитачкох, ветеранох, и други, а на видео-биму пущани знїмки и фотоґрафиї зоз предходних протестох у тим городзе, як и знїмки зоз нєшорох и зраженьох у авґусту. З тей нагоди гуторени и пригодни стихи, а протестни сход провадзели и наступи музичних ґрупох Беоґрадски синдикат и Ничим изазван.

Сход закончени зоз 16-минутову цихосцу од 23:52 до 00:08 зоз чим присутни указали чесц тим цо настрадали у нєщесцу при спаднуцу стрехи на Желєзнїцкей станїци у Новим Садзе.

Истого дня ше у Коцуре зишли гражданє котри процив блокадох як знак потримовки сербскому народу у АП Косово и Метохия. И з тей нагоди виражели свойо нєзадовльство зоз блокадами на отриманим мирним сходу, а порученє и тераз було же ше жадаю врациц нормалному функционованю и нормалному животу.

Сход провадзели транспаренти зоз пригоднима написами котри ширели порученя за нормални живот, шлєбодне рушанє, роботу и ученє.

Позберали ше парку коло стадиона ФК Искра, прешейтали по улїчку Иве Лоли Рибара, и отамаль по центер, дзе ше затримали одредзени час, а потим мирно розишли. Сход бул приявени и прешол без инцидентох.