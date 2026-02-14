У Вербаше отримани збор гражданох

ВЕРБАС – На Площи Николи Пашича у центру Вербасу штварток вечар, 12. фебруара, означене шейсц мешаци од нєшорох котри ше случели у тим городзе 12. авґуста. З нагоди означованя того датума, Збор гражданох Вербасу и Глас студентох Вербасу, як и числени гражданє котри потримую студентох у блокади, отримали збор гражданох з порученьом Вербас памета. Сход провадзели надписи 12.08. Вербас памета и 14.08. Валєво памета.

Отримана пригодна бешеда, а по централней Площи повиписовани порученя локалней власци и согражданом котри участвовали у нападу на мирни протестни сход. Присутни здогадли на зраженя и нєшори тей ноци 12. авґуста, алє и спомло ше и подїї после того, и як гварене, подношенє тужбох ище вше без епилоґу.

Бешедоване и о тим зоз чим ше зочую гражданє и гражданки кулскей општини вочи виберанкох котри би мали буц отримани у тей општини у наиходзацим периоду. Спомнуте и, як гварене, виношенє нєправдох вязани за жени зоз Кули на интернету, даєдни жени подзелєли свойо искуства, а присутним ше обрацели и млади зоз орґанизациї Млади Кула. Тиж, спомнути и наяви пременки виберанкових законох.

Вербащанє ше понукли помогнуц Кулянцом вочи виберанкох, а радзиц ше о тим буду у наступним периоду. Сход прешол мирно, а закончени є зоз стихами о спаднутей стрехи и зоз виповедзенима менами жертвох.