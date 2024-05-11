У Вербаше означени Дзень побиди над фашизмом и Дзень Европи

ВЕРБАС – З покладаньом венцох на штири памятнїки, представнїки општини Вербас, дзепоєдних здруженьох гражданох и политичних орґанизацийох, означели 9. май – Дзень побиди над фашизмом и Дзень Европи.

На Памятнїк погинутим борцом Народноошлєбодительней войни и жертвом фашизму у центру Вербаса, Памятнїк погинутим борцом на Городским теметове, Памятнїк погинутим борцом Червеней армиї, як и на Памятнїк погинутим борцом у войнох од 1991. по 1999. рок венци положели делеґациї општини Вербас, Општинского одбору СУБНОР, Здруженя сербско-русийского приятельства „Род”, Полицийскей станїци Вербас и локалних одборох Сербскей напредней странки и Социялистичней партиї Сербиї.

Спред локалней самоуправи венци положели заменїца предсидателя општини Вербас Тияна Алексич, предсидателька Скупштини општини Саня Жиґич и член Општинскей ради Накола Ґашович.

О потреби очуваня антифашистичного нашлїдства и потреби воспитаня младих ґенерацийох у шлєбодарским духу бешедовал и предсидатель ОО СУБНОР Вербас Велько Милович, а за тоту нагоду виведзена и кратка пригодна програма.