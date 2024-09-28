И нєшка у Вербаше „Панонски вашар”

ВЕРБАС – У Спортским центре „Драґо Йовович” у Вербаше, тирва „Панонски вашар”, фолклорна манифестация на хторей участвую ансамбли традицийних танцох, шпиванки и обичайох Войводини. У рамикох манифестациї нєшка, 28. септембра ше отримує 45. Фестивал фолклорних традицийох Войводини, а вчера отримани 15. Фестивал дзецинских жридлових ансамблох.

На 17 годзин почнє 45. Фестивал фолклорних традицийох Войводини. Медзи велїма ансамблами хтори ше представя, наступя и КУД „Петро Кузмяк” з Нового Орахова – Мишана шпивацка ґрупа, уметнїцки руководитель Борис Маґоч, а провадзиц их будзе тамбурови оркестер, руководитель оркестра Золтан Дудаш.

На фестивалу наступи и РКУД „Гавриїл Костельник” Кула – Шпивацка ґрупа, уметнїцка руководителька Еуфемия Планкош.

Участвовац будзе и Дом култури Руски Керестур – Дзивоцка шпивацка ґрупа, Женска шпивацка ґрупа, хторей уметнїцка руководителька Еуфемия Планкош, Виводзацки ансамбл, уметнїцка руководителька Андрея Штефанко, а провадзиц их будзе Народни оркестер „Юлиян Рамач Чамо” Руководитель оркестра Кристиян Няради.

На 20 годзин почнє Панонски вашар на хторим наступаю културно-уметнїцки дружтва зоз Швайцарскей, Румуниї, Мадярскей, Нового Саду и як домашнї Фолклорни ансамбл КЦ Вербас.

Фестивал орґанизую Союз уметнїцкей творчосци аматерох Войводини и Културни центер Вербас.