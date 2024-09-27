У Вербаше „Панонски вашар”

ВЕРБАС – Нєшка и ютре, 27. и 28. септембра у Спортским центре „Драґо Йовович” у Вербаше, будзе отримани „Панонски вашар”, фолклорна манифестация на хторей участвую ансамбли традицийних танцох, шпиванки и обичайох Войводини. У рамикох манифестациї будзе отримани 15. Фестивал дзецинских жридлових ансамблох и 45. Фестивал фолклорних традицийох Войводини.

Пияток, 27. септембра, на 17 годзин будзе 15. Фестивал дзецинских жридлових ансамблох, кед наступи и Старша фолклорна ґрупа КУД „Жатва” зоз Коцура. Вони одтанцую „Руски танци”, пририхтую их руководительки Александра Горняк и Катарина Горняк, а провадзиц их будзе оркестер КПД „Карпати”. Тиж наступи и Дзецинска шпивацка ґрупа КУД „Петро Кузмяк” зоз Нового Орахова, фахови руководитель Борис Маґоч, а провадзиц их будзе тамбурови оркестер, руководитель Золтан Дудаш.

На соботу, 28. септембра на 17 годзин будзе 45. Фестивал фолклорних традицийох Войводини. Медзи велїма ансамблами хтори ше представя того дня наступя и КУД „Петро Кузмяк” з Нового Орахова – Мишана шпивацка ґрупа, хтору будзе провадзиц тамбурови оркестер, уметнїцки руководитель Борис Маґоч, а руководитель оркестра Золтан Дудаш. На фестивалу наступи и РКУД „Гавриїл Костельник” Кула – Шпивацка ґрупа, уметнїцка руководителька Еуфемия Планкош. Участвовац будзе и Дом културие Руски Керестур – Дзивоцка шпивацка ґрупа, Женска шпивацка ґрупа, хторей уметнїцка руководителька Еуфемия Планкош, Виводзацки ансамбл, уметнїцка руководителька Андрея Штефанко, а провадзиц их будзе Народни оркестер „Юлиян Рамач Чамо” Руководитель оркестра Кристиян Няради.

На 20 годзин почнє Панонски вашар на хторим наступаю културно-уметнїцки дружтва зоз Швайцарскей, Румуниї, Мадярскей, Нового Саду и як домашнї Фолклорни ансамбл КЦ Вербас.

Фестивал орґанизую Союз уметнїцкей творчосци аматерох Войводини и Културни центер Вербас.