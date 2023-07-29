У Вербаше почало Мото стретнуце

ВЕРБАС – У Вербаше од 27. по 30. юлий будзе отримане тогорочне Мото стретнуце, сообщел вербаски Мото клуб „Парадизо”.

Стретнуце ше отримує на теренох Центра за физичну културу „Драґо Йовович”, а по словох орґанизаторох, як и прешлих рокох, обчекує ше байкерох зоз шицких крайох Сербиї и зоз жемох з окруженя, а велї госци уж и сцигли.

И за тогорочне Мото стретнуце порихтани рижни интересантни змисти, та так першого дня наступели „Рок траяня”, другого дня присутних розвешельовали „Trilogy” и „Прляви инспектор Блажа и клюнови”, a за нєшка вечар наявени наступи ґрупох „Рок апотека” и ґрупи „Ван Ґоґ”.

Тогорочне Мото стретнуце орґанизує Мото клуб „Парадизо”, з потримовку Општини Вербас, Покраїнского секретарияту за привреду и туризем, Туристичней орґанизациї општини Вербас, як и числених приятельох фестивалу.