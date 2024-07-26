У Вербаше тирва Мото стретнуце

ВЕРБАС – У Вербаше од 25. по 28. юлий будзе отримане тогорочне Мото стретнуце, сообщел вербаски Мото клуб „Парадизо”.

Стретнуце ше и того року отримує на теренох Центра за физичну културу „Драґо Йовович”, а по словох орґанизаторох, як и прешлих рокох, обчекує ше байкерох зоз шицких крайох Сербиї и зоз жемох з окруженя, а велї госци уж и сцигли.

И за тогорочне Мото стретнуце порихтани рижни интересантни змисти, та так першого дня наступели „Carolina Reper” „Rok trajanja”, другого дня присутних будзе розвешельовац „Rok apoteka” и Исак Шабанович, a за ютре вечар наявени наступи ґрупох „Stringsi I” и ґрупи „Riblja čorba”.

Тогорочне Мото стретнуце орґанизує Мото клуб „Парадизо” з потримовку Општини Вербас.

Орґанизаторе поволали шицких лубительох моторкох и добрей рок музики же би ше тих дньох прешейтали по терени Центра за физичну културу и уживали у друженю и змистох котри им порихтали.