У Вербаше у маю будзе 8. Куп нацийох у боксу

ВЕРБАС – Од 7. по 12. май Вербас будзе домашнї Осмого купа нацийох у боксу за юниорох и юниорки. На тото „мини першенство швета” очекує ше приход младих боксерох и боксеркох зоз вецей як 20 жемох.

Жреб заказани за 7. май, а борби почню 8. мая. Сербию буду представяц 12 змагателє, а боксере з других державох можу ше приявиц по 20. април.

Орґанизаторе турнира Боксерски клуб „Чарнок”, Боксерски союз Сербиї и локална самоуправа. Шицки мечи буду у Велькей сали Центра за физичну културу „Драґо Јовович“.