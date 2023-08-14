У вербаскей општини буду поставени табли зоз QR кодами

ВЕРБАС – На териториї вербаскей општини буду поставени 55 табли зоз QR кодами котри оможлївя диґиталну презентацию културно-историйного нашлїдства и туристичних потенциялох Вербасу, Коцура, Змаєва, Бачкого Доброго Поля, Савиного Села и Равново Села, пренєсол општински сайт.

Пенєж за виробок таблох зоз QR кодами обезпечело Министерство за ровномирни реґионални розвой, а контракт о финансованю проєкту подписали предсидатель општини Вербас Предраґ Роєвич и министер за ровномирни реґионални розвой Един Дєрлек.

По Роєвичових словох, наша знаменїта прешлосц постава часц диґиталней будучносци, а найвизначнєйши знаменїтосци општини Вербас прейґ QR кодох буду на єден клик доступни шицким гражданом општини и туристом. Министерство за ровномирни реґионални розвой потримало општину Вербас зоз 600.000 динари. Поставянє таблох зоз QR кодом допринєше унапредзеню промоциї културно-историйного нашлїдства и туристичних потенциялох општини. Окрем того, QR маю и еколоґийне значенє прето же зменшую потребу за друкованим промотивним материялом.

Министер за ровномирни реґионални розвой Един Дєрлек визначел же ше з реализацию того проєкту унапредзує видлївосц туристичних потенциялох Вербасу, а жаданє им же би цо вецей людзох нащивйовало нашу жем, Вербас и цалу општину, прецо ше и уклада до розвою туристичних потенциялох.