У Ветернику и Футоґу падал каменєц (видео)

НОВИ САД – Як цо Републични гидрометеоролоґийни завод (РГМЗ) спозорел жительох зоз червеним алармом на подручу цалей териториї Сербиї, и у Новим Садзе бул моцни запор и буря хтора спричинєла чкоди.

Найвекша чкода була у Ветернику и Футоґу дзе падал каменєц, а на Руменацкей драги зоз єдного будинку одлєцел кров.

Як сообщене зоз ЯКП „Желєнїдло”, їх екипи интервеновали на вецей як 40 локацийох, дзе скланяли звалєни древа зоз дражкох, калдермох и паркинґох, алє у сообщеню апеловали на гражданох же би ше и нєшка склонєли на безпечне место и же би защицели свой маєток.