У виборней настави наставнїца будзе Любов Бобаль

БИКИЧ – У Месней заєднїци у Бикичу представителє Националного совиту Руснацох (НСР) ше стретли зоз нову наставнїцу Руского язика з елементами националней култури як виборного предмета Любов Бобаль, котра го будзе викладац у сримских местох.

Бобальова котра по фаху филолоґ и педаґоґ предшколского возросту у тим школским року на предкладанє локалней самоуправи заменї потерашню наставнїцу Наташу Еделински Миколка котра пошла на положнїцке одсуство.

У нащиви у Бикичу з тей нагоди були представителє нашого Националного совиту предсидатель НСР Йоаким Рац, предсидатель ВО НСР Желько Ковач и предсидателька Одбору за образованє Олена Папуґа.

Бешеди зоз Бобальову було о подробносцох дзе и як будзе орґанизована настава, цо ше ище утвердзує, углавним то будзе як и предходних рокох, а приявених школярох єст у Бикичу, Бачинцох, Беркасове, Куковцох и Шидзе, котри ходза до двох школох, а за руски язик наставнїци Бобальовей матична школа у Шидзе будзе ОШ „Бранко Радичевич”, попри другей шидскей школи „Сримски фронт”.

Настава уж почала прешлей стреди за школярох нїзших класох у Бикичу, а по розпорядку будзе и у других местох.