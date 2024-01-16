У Видавательним плану за 2024. рок 20 публикациї – реализация у зависносци од средствох

НОВИ САД – Видавательни план за 2024. рок – як и прешлих рокох, будзе прилагодзени средством. Лїстина кнїжкох и публикацийох подзелєна лєм до штирох катеґорийох, з оглядом же за младих нє сцигли рукописи. Окрем за кнїжки за котри средства уж напредок финансовани з прооєктох, або их обезпечели донаторе, рукописи других виданьох буду обявени у складзе зоз финансийнима можлївосцами, односно резултатами поточних конкурсох на котрих НВУ „Руске слово” будзе участвовац.

Пейц кнїжки остало з Видавательних планох прешлих рокох, а єдна кнїжка (проф. др Янка Рамача „Єден вояк…”) уж реализована, пре урґенцию партнерох.

Медзи новима рукописами єст пейц кнїжки за дзеци, а за осем кнїжки уж напредок обезпечени средства (часточно, або цалком) од спонзорох, (само)донаторох и зоз заєднїцких проєктох НВУ „Руске слово” зоз другима институциями и рускима орґанизациями, медзи котрима найвецей зоз Заводом за културу войводянских Руснацох.

І катеґория – рукописи редакциї Видавательней дїялносци за 2024. рок, по виборе комисиї, односно Совиту видвательней дїялносци у хторим Ирина Гарди Ковачевич, Юлиян Тамаш, Ваня Дула и Микола Шанта (одвичательни редактор):

1. Силвестер Макаї – „Писнї”, поезия.

2. Владимир Кочиш – „Рамик за аниму”, поезия.

3. о. Михайло Малацко – „Блаженства и стереотипи”, есеї.

4. Славомир Олеяр – „Порввисла”, приповедки.

5. Агнета Бучко Папгаргаї – „Жена у чамцу – 100 думки о живоце”, поезия.

6. Серафина Макаї – „Проза и поезия”, проза и поезия.

7. Дюра Латяк – „Руски народни шпиванки на пожичени мелодиї”, позберани народни шпиванки.

8. Олена Планчак-Сакач – „Вибрантни круг слова”, поезия.

9. Славко Роман Рондо – „Нєвимодлєни молитви”, поезия.

10. Славко Афич – „Дзе шпя и бавя ше дзеци”, поезия.

ІІ катеґория – рукописи литератури за дзеци (зоз часописом за дзеци „Заградка”):

1. Мая Зазуляк Гарди – „Свадзба”.

2. Ирина Гарди Ковачевич – „Здравканє то воспитанє”.

3. Наташа Еделински Миколка – „Числа”.

4. Олена Планчак-Сакач – „Карпатски шаркань”.

5. Оксана Мудри Недич – „Єдначини през бависко”.

ІІІ катеґория – рукописи медзиинституцийного сотруднїцтва НВУ „Руске слово” з другима институциями и орґанизациями (зоз директором установи):

1. Др Янко Рамач – „Єден вояк, два рабства, три униформи”, виглєдованє преписки (обявена кнїжка концом децембра 2023).

2. О. др Юстин Бойко – „Преписка Дионизий Няради и Андрий Шептицкий”, ушорел Микола М. Цап.

3. Микола М. Цап – „Костельник и други теми”, статї.

4. Юлиян Тамаш – „Рика Мономах”, автобиоґрафски роман, преклад по руски зоз сербского.

ІV катеґория – алманах-календар:

1. „Руски християнски календар – алманах за 2025. рок”. Публикацию ше реализує вєдно зоз Грекокатолїцку церкву.

Гевти кнїжки котри нє буду реализовани у 2024. року, буду преруцени до плану за Видавательни 2025. рок.

Рукописи котри нє прилапени за видавательни 2024. рок, нєзадоволєли критериюм, або су нє закончени, буду послати на доробок автором, войду до других проєктох, або нє буду друковани.