У Видавательним плану за 2026. рок осем нови рукописи – реализация у зависносци од средствох

НОВИ САД – Видавательни план за 2026. рок, як и прешлих рокох, будзе прилагодзени средством. Лїстина 22 рукописох и публикацийох подзелєна до пейцох катеґорийох. Окрем за кнїжки за котри средства уж напредок финансовани з проєктох, або их обезпечели донаторе, рукописи других виданьох буду обявени у складзе зоз финансийнима можлївосцами, односно резултатами поточних конкурсох на котрих НВУ „Руске слово” будзе участвовац.

У Видавательним плану за 2026. рок осем нови рукописи, котри сцигли на нашу адресу прейґ явного конкурсу. Медзи рукописами єст седем за дзеци, од чого три нови.

И того року ше будзе прейґ интернету (краудфандинґ) зберац средства за єдну сликовнїцу – початком марца.

Шейсц кнїжки остали зоз прешлорочних планох, а за седем кнїжки уж напредок обезпечени средства (часточно, або цалком) од спонзорох, донаторох, краудфандинґу и зоз заєднїцких проєктох НВУ „Руске слово” зоз другима институциями и рускима орґанизациями, медзи котрима найвецей зоз Заводом за културу войводянских Руснацох.

І катеґория – рукописи редакциї Видавательней дїялносци за 2026. рок (проза, поезия, публицистика):

1. Иван Медєши – „Парализованя” (проза)

2. Микола Шанта – „Чистилїще” (проза)

3. Любомир Медєши – „Modus operandi: Руководзаци рускословци особнє” (публицистика, у сотруднїцтве зоз Заводом за културу войводянских Руснацох)

ІІ катеґория – рукописи литератури за дзеци едиция „Русалка” и едиция сликовнїцох „Заградка” часопису за дзеци „Заградка”:

1. Даниела Тамаш – „Заграда” (сликовнїца едиция „Заградка”)

2. Роберт Джуджар – „Шпацир по вселени” (роботна назва, сликовнїца едиция „Заградка”)

3. Марина Тодич и Константин Петрович – „Беззуби буквар” (сликовнїца едиция „Заградка”)

4. Владимир Дїтко – „Писнї за дзеци” (двоязична по руски и сербски, едиция „Русалка”)

5. Златка Чизмар – „Швет приповедкох, сказкох и писньох” (роботна назва, едиция „Русалка”)

6. Нада Дїтко – „Сказка о Мариї” и „Приповедка о медведжикови” (сликовнїци едиция „Заградка”)

7. Штефан Чакан – „Басни” (репринт, едиция „Русалка”)

ІІІ катеґория – рукописи медзиинституцийного сотруднїцтва НВУ „Руске слово” з другима институциями и орґанизациями (котри маю значенє за Установу):

1. Ювилей Здруженя спортских рибарох „Коляк” (1955–2025), автор и ушорйовач основи рукопису Владимир Дудаш (у сотруднїцтве зоз Месну заєднїцу Руски Керестур и Здруженьом спортских рибарох „Коляк”),

2. „Енциклопедия бачванско-сримских Руснацох” – (вецейрочни проєкт, у сотруднїцтве зоз Заводом за културу войводянских Руснацох, ЯМУ РТВ Радио програму на руским язику РНС и другима),

3. Михайло Ковач – „Споменїца школи у Бикичу” (у сотруднїцтве зоз Заводом за културу войводянских Руснацох),

4. „Зборнїк 100-рочнїца руского друкованого новинарства 1924–2024” (у сотруднїцтве зоз Новинарску асоцияцию Руснацох и Заводом за културу войводянских Руснацох),

5. Дюра Латяк – „Руски народни театер ‘Петро Ризнич Дядя’ – 50 роки” (у сотруднїцтве зоз РНТ„Петро Ризнич Дядя”)

ІV катеґория – рукописи зоз предходних рокох:

1. Олена Планчак-Сакач – „Вибрантни круг слова” (поезия)

2. Славомир Олеяр – „Шлїдом Русинох” (статї)

3. Серафина Макаї – „Проза и поезия” (проза и поезия)

4. Сашо Сабадош – „Нулта симфония” (проза)

5. Славко Роман Рондо – „Нєвимодлєни молитви” (поезия)

6. Славко Афич – „Дзе шпя и бавя ше дзеци” (поезия)

V катеґория – алманах-календар:

1. „Руски християнски календар – алманах за 2027. рок”. Публикацию ше реализує вєдно зоз Грекокатолїцку церкву.

Шицки рукописи котри сцигую на явни конкурс ранґую члени комисиї, односно Совит видавательней дїялносци у хторим Ирина Гарди Ковачевич, академик Юлиян Тамаш и Ваня Дула.

Кнїжки котри нє буду реализовани у 2026. року, буду преруцени до плану за Видавательни 2027. рок.

Рукописи котри нє прилапени за видавательни 2026. рок, нє задоволєли критериюми, або су нє закончени, нє буду друковани. Даєдни рукописи буду послати на доробок автором, або у консултациї зоз авторами войду до других проєктох за периодични, аудио, або онлайн публикациї НВУ „Руске слово”.