У вкупним резултату лєпша екипа Русина

РУСКИ КЕРЕСТУР – Наймладши катеґориї Фодбалского клуба Русин, всоботу, 14. фебруара у Спортскей гали у Руским Керестуре одбавели два пририхтуюци стретнуца процив екипи ФК Кула С и у єдним стретнуцу победзели, док у єдним стретнуцу одбавели нєришено.
На тих стретнуцох бавели дзеци хтори ходза до першей и другей класи основней школи, як и дзеци предшколского возросту.
1. ФК „Русин” 2017 – ФК „Кула С” 2017 – 5:4. Ґоли за екипу Русина дали: Лука Кренїцки (3), Димитри Хома (1) и Леон Боднар (1).
2. ФК „Русин” 2018/19/20 – ФК „Кула С” 2018/19/20 – 1:1. Ґол за екипу Русина дал Филип Чуни.
Екипу Русина на стретнуцох водзели Денис Югик и Михайло Хома.