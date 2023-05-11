У Водици на соботу „Емаус Фестˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – На соботу, 13. мая у Марийовим святилїщу „Водица” од 12 годзин почнє Екуменски фестивал духовней музики „Емаус Фестˮ:

на 12 годзин млади зоз рижних местох ше буду обеговац за мир.

на 15 годзин будзе отворена вистава уметнїцкей творчосци младих и дзецох, фотоґрафийох, малюнкох;

на 17 годзин у Каплїци будзе Екуменски форум о заєднїцтве медзи Церквами. Бешедовац буду представнїки нашей Грекокатолїцкей, Римокатолїцкей, Православней и Еванґелистичней Церкви;

на 20 годзин почнє Концерт духовней музики рижних Церквох;

на 22 годзин – друженє младих.