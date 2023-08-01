РУСКИ КЕРЕСТУР – Концом прешлого тижя, у Водици очисцена студзенка. Остатнї раз є чисцена пред трома, штирома роками, а тераз є порихтана за безпечне хаснованє води.

Член Церковного одбору Владимир Будински и волонтере Владимир Гарди и Ярослав Гарди, як и Янко Олеяр котри домар у Водици, поробели шицко цо требало.

Як визначел тутор водици Янко Няради, зоз студзенки вицагнута шицка вода, зоз сподку даскельо кабли мутлянки и як дезнифенкция похасноване нєгашене вапно.

После вичисцованя, вода пришла и тераз є безпечна за хаснованє.