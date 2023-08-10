У Войводини почина палиятивне допатранє

НОВИ САД – У рамикох Универзитетского клинїчного центру Войводини (УКЦВ), у простору бувшого Ковид шпиталю на Мишелуку, почина организованє палиятивного допатраня хорих, а з роботу почина и Оддїл за менталне здравє у заєднїци, сообщела покраїнска влада

У рамикох палиятивного допатраня пациєнтох, адекватна медицинска услуга будзе оможлївена пациєнтом зоз нєвилїчивима хоротами, покля ше источашнє будзе давац нєобходна потримовка їх фамелийом, а шицко у складзе зоз найновшима шветовима стандардами.

У функциї палиятивного допатраня буду 50 посцелї а обезпечени буду и додатни капацитети за активне уключованє членох фамелиї до процесу лїченя. Войводина першираз достава таку файту здравственей защити.

Оддзелєнє за менталне здравє понукнє услуги и промоцию зоз домену менталного здравя и превенцию менталних поремеценьох. Так ше понукнє услуги пациєнтом хтори пре свой здравствени стан вимагаю психолоґийну дияґностику, обсервацию, ґрупну и индивидуалну психотерапию, роботну терапию, як и психосоциялну потримовку и интервенциї у кризних ситуацийох, наводзи ше у сообщеню.