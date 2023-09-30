У Заводу отримани Округли стол о Костельниковей Граматики

НОВИ САД – Дружтво за руски язик, литературу и културу вчера, 29. септембра у шедзиску Заводу за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе отримало Округли стол з нагоди значного ювилея – 100-рочнїци обявйованя „Граматики бачваньско-рускей бешеди” др Гавриїла Костельника (РНПД, Сримски Карловци 1923).

Свойо науково роботи з нагоди ювилею на округлим столє презентовали предсидателька УО Дружтва Блажена Хома Цветкович и мр Гелена Медєши, а у дискусиї о значеню и досягу Костельниковей Граматики бешедовали и Ирина Папуґа, Дюра Латяк, Любомир Медєши и други учашнїки схода. Спомнути роботи, як и науково сообщеня на тоту тему др Михайла Фейси, др Юлияна Рамача, др Александра Д. Дуличенка, др Оксани Тимко Дїтко, мр Анамариї Рамач Фурман, др Йована Єрковича и Владимира Бесерминя, буду публиковани у наступним, 29. числу часопису „Studia Ruthenica” хтори обявює Дружтво за руски язик, литературу и културу.

Як поведзене на сходзе, з Костельникову Граматику, зложену у духу начала хторе заступало РНПД и сам автор же народна бешеда бачваньско-сримских Руснацох треба же би була основа на хторей ше формулує стандардизовани и кодификовани язик литератури, просвити, информованя и явней комуникациї нашей заєднїци, розпочати процес з хторим еманциповани нє лєм язик, алє и сама руска национална заєднїца у нєшкайшим формату. Гоч Костельникова Граматика у дзепоєдних обласцох нє була найконцизнєйша, вецей як 50 роки, у периодзе ключних културних и националних здобуткох рускей заєднїци на тим просторе була фундамент на хторим кодификовани наш язик. Познєйши линґвисти, насампредз Микола М. Кочиш и проф др Юлиян Рамач у велїх обласцох ю осучашнєли у складу з потребами часу, алє єй водзаци начала остали нєупитни. Як сликовито поведзене на сходзе, дзекуюци Костельниковей Граматики, з народней рускей бешеди настал литературни руски язик.

Понеже Округли стол бул перша подїя хтору Дружтво за руски язик, литературу и културу отримало у нових просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох, Ирина Папуґа спред Дружтва до библиотеки Заводу подаровала їх новши публикациї. З другого боку, директор Заводу Саша Сабадош Дружтву уступел часц тиражу Правопису руского язика з правописним словнїком, з намиру же би кажди член Активу наставнїкох руского язика, насампредз тоти хтори го преподаваю як часц факултативней настави, достал по прикладнїк.