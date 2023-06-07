У Заводзе пополадню програма з нагоди отвераня нових просторийох

НОВИ САД – З нагоди урядового отвераня нових просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох у Улїчки Матици сербскей число 15, у Новим Садзе, як и з нагоди означованя 15 рокох иснованя Заводу, нєшка на 18 годзин будзе отримана програма зоз хтору урядово почнє робота тей Установи у новим, сучасним просторе.

У першей часци програми будзе проєкция телевизийного филма „Скорей як когут закукурика” Славка Виная чию реализацию потримал ЗКВР, а потим будзе поетски вечар пошвецени нєдавно упокоєному велїканови писаного слова по руски Михалови Рамачови (1951–2023), кед нашо поетове пречитаю єдну свою писню по власним виборе, а потим, тиж по власним виборе, пречитаю єдну писню Михала Рамача. На тот способ зоз єдним скромним омажом ше укаже на Рамачову значносц за руску литературу у цалосци.