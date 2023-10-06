У Заводзе представена кнїжка „Як гуторя дїдове – швет бул давно иншаки” (фото и видео)

НОВИ САД – У Заводзе за културу войводянских Руснацох вчера отримана промоция кнїжки „Як гуторя дїдове – швет бул давно иншаки” автора о. Владимира Еделинского Миколки. Слово о студиї о основних характеристикох Руснацох у Бачки и Сриме, хтора заєднїцке виданє НВУ „Руске слово” и Заводу обявене нєдавно у публицистичней едициї „Фундаменти”.

На промоциї спред видавательох бешедовали директор НВУ „Руске слово” др Борис Варґа и директор Заводу за културу войводянских Руснацох Саша Сабадош, а модератор бул одвичательни редактор Видавательней дїялносци НВУ „Руске слово” Микола Шанта.

О кнїжки на промоциї бешедовали и рецензенти етнолоґ др Татяна Буґарски зоз Музею Войводини, етнолоґ Любомир Медєши, єден зоз зачатнїкох тей науки у рускей заєднїци, як и социолоґ Ваня Дула.

Як поведзене, студия „Як гуторя дїдове – швет бул давно иншаки” о основних традицийних характеристикох Руснацох у Бачкей и Сриме, дзе представени звичаї, фолклор, етноґрафски прикмети, вереня и вообще каждодньови живот наших старих, представя значни крочай у компаративним виглєдованю обичайох Руснацох з обидвох бокох Дунаю. Окрем аналитичней, емпирийна компонента тей студиї окреме доприноши єй значносци за розвой русинистичних студийох.

Ище єден квалитет тей кнїжки пре хтори може буц интересантна и широкей читательней публики то сликовити и розумлїви авторов приступ ґу интерпретованю комплексней теми.