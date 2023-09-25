У Заводзе представена кнїжка „Руски фамелиї у валалох Општини Шид”

НОВИ САД – У просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох пияток, 22. септембра отримана промоция кнїжки Радована Сремца „Руски фамелиї у валалох Општини Шид”.

На промоциї кнїжки хтору обявел Завичайни клуб Општини Шид и Архив Войводини бешедовали етнолоґ у Музею Войводини др Татяна Буґарски, прекладателька виданя на руски язик мр Гелена Медєши, историчар и директор ЗКВР мср Саша Сабадош, як и автор кнїжки мср Радован Сремац.

Автор визначел же тота кнїжка найлєпше функционує вєдно з предходну, у хторей ше фокусовал виключно на руски фамелиї у самим городзе Шидзе, од їх першого споминаня по скорейши час. Гоч слово о публикацийох хтори начално представяю систематизовану статистичну градзу и „сухи” су за читанє, можу буц интересантни и лаицкей явносци, насампредз людзом чийо походзенє зоз спомнутого простору а жадаю лєпше упознац свойо фамелийне стебло. У тим контексту, як гварел Радован Сремац, лєпше знанє о своїх предкох и нєшкайшей ґенерациї помогнє же би чували и почитовали свой идентитет, односно лєпше упознали себе самих, хто су и яке нашлїдство скарбую.

Конкретно, у моноґрафиї „Руски фамелиї у валалох Општини Шид” Сремац обробел и систематизовал податки о вецей як 15 тисячи особох з зоз 543. руских фамелийох.

Мр Гелена Медєши хтора кнїжку зоз сербского преложела на руски язик на промоциї ше фокусовала на специфичносц руских презвискох зоз Сриму, хтори и у пракси потвердзую историйни податки о походзеню рускей заєднїци на тим просторе. Др Татяна Буґарски, чийо фамелийни коренї у Бачинцох, окреме акцентовала чежину и поглєдовносц у архивских виглєдованьох, односно способ на хтори автор звладал тоту обсяжну роботу.

Як наявел директор Заводу за културу войводянских Руснацох мср Саша Сабадош, промоция кнїжки „Руски фамелиї у валалох Општини Шид” була перша у шлїду запланованих подїйох хтори ше през єшень буду отримовац у новим шедзиску Заводу у Улїци Матици сербскей 15.