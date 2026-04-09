У Заводзе представени филмски знїмки з леґату Мирона Жироша

НОВИ САД – У Заводзе за културу войводянских Руснацох вчера орґанизована проекция аматерских филмских знїмкох з леґату нашого познатого новинара, публицисти и хронїчара Мирона Жироша.

Подїя, под назву Драга широка 8 милиметери орґанизована з нагоди 90-рочнїци Жирошового народзеня (1936–2016), и на здогадованє же його леґат, по одлуки хтору Мирон Жирош виражел ище за живота, бул перши хтори Завод достал на чуванє и хаснованє. Попри кнїжкох, периодики, документох и рукописох, у леґату єст и филмски пантлїки – углавним приватного характеру, алє и тоти од явного значеня.

На надзвичайно добре нащивеней проєкциї емитовани вибор з аматерских чарно-билих и колор знїмкох знятих у периодзе 1968–1983, насампредз з теди популарну 8-милиметрову камеру хтори Завод у медзичаше презнял до диґиталного формату и пририхтал за емитованє.

На репертоаре насампредз були кратки знїмки интересантни за културну историю Руснацох, медзи иншим з перших Червених ружох, госцованьох наших анасамблох у Свиднїку и подобне.

Понеже тедишня кино-аматерска технїка нє знїмала тон, спомнути знїмки нєми, так же их пред публику симултано коментаровали директор Заводу Саша Сабадош, и публициста Дюра Латяк, иншак длугорочни сотруднїк, приятель и винчани кум Мирона Жироша.

Як наявене после проєкциї, спомнути знїмки пошвидко буду доступни и на Ютʼюб каналу Заводу за културу войводянских Руснацох