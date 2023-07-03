У Ждинї 41. „Лемковска ватра”

ЖДИНЯ (ПОЛЬСКА) – Каждого року Обєднанє Лемкох у Польскей орґанизує стретнуце Лемкох з Европи и других континентох. Того року отрима ше уж 41. стретнуце на ватровим полю у Ждинї.

Як информує Орґанизацийни комитет фестивалу, того року „Лемковска ватра” у Ждинї будзе од 14–16. юлия.

Орґанизаторе поволали на фестивал до Ждинї и партнерску орґанизацию – Союз Руснацох Українцох Сербиї, а у програми фестивалу предвидзени наступ и аматерских колективох Руснацох и Українцох зоз Сербиї.

Того року на тим фестивалу зоз Сербиї наступи дует шпивачох Славко Микитишин и Филип Пронек зоз КУД „Иван Сенюк” зоз Кули.

Под час фестивалу у Ждинї будзе отримане и Предсидательство СФУЛО, першираз после вибору нового предсидателя Марка Гованского.

Попри учашнїкох фестивала у Ждинї будзе пребувац и делеґация Союзу Руснацох Українцох Сербиї на чолє зоз його предсидательом Боґданом Виславским, єдним зоз подпредсидательох СФУЛО.