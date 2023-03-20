У жеми балонох и прекрасних коньох

Кажде з нас ма нєшка нагоду, зоз єдним кликом, на интернету обисц швет за кратки час – поопатрац слики и видео записи обласцох нашей прекрасней планети Жеми. Медзитим, путовац и уживо видзиц тоти прекрасни обласци, упознац других людзох и їх култури, за мнє цошка нєпреценлїве.

Прешлого року, у септембру, нащивели зме Турску. Векшина на перше спомнуце тей прекрасней держави подума на Истанбул, Анталию, або даяке друге туристичне место на побрежю Еґейского и Стредожемного моря. Гей, тоти реґиї наисце прекрасни, алє на нас окремни упечаток охабела єдна обласц хтора ше находзи у нукашньосци самей Турскей, а то Кападокия.

Кападокия ше находзи у континенталней часци Турскей, а окружую ю аж три, нєшка загашени, вулкани. Праве дакедишня вулканска активносц тей обласци дала фундамент нєшкайшому випатрунку Кападокиї. Мале населєнє Ґорема, котре ше находзи у шерцу Кападокиї, ма коло 2 000 жительох, а того року го нащивели прейґ 2 милиони туристи. Цо там таке интересантне же таке вельке число туристох нащивюює тоту обласц?

ЛЄЦЕНЄ НА БАЛОНУ ОКРЕМНЕ ДОЖИЦЕ

Насампредз, лєценє на балону. Кападокия важи за єдно од найпопуларнєйших местох, кед нє и найпопуларнєйше, за лєценє на балону. Кажде рано, коло 6 годзин, до воздуху ше видзвигую прейґ 100 балони котри лєца одприлики годзину и дзвигаю ше и до 700 метери. Чежко описац яке то дожице „випендрацˮ ше на таку висину, а ище чежше описац погляд од горе. Таке дацо треба дожиц. Кед зме ше видзвигли горе, страцел сом поняце о ориєнтациї, нє знал сом кадзи юг, кадзи сивер. Цалком сом ше препущел погляду. А вец, споза горизонта, указали ше перши слунково цепли зарї и погляд постал ище красши. Патраци долу шицко випатрало миниятурно. Од висини сом ше нє бал, но часу за страх анї нє було. Уключел сом фотоапарат и направел даскельо прекрасни фотоґрафиї. Мушим похвалїц пилота хтори бул прави професионалєц, и чия контрола над балоном ме наисце приємно нєсподзивала. На концу кед зме злєцели, достали зме сертификат о лєту и успишне злєцованє зме преславели зоз отвераньом шампаньца.

Интересантне же Кападокию мож видзиц нє лєм зоз воздуху, алє исто так и спод жеми. Чудне, нє? Насампредз, у тей обласци ше находза велї под’жемни вароши котри людзе укресовали же би ше першобутно скланяли од бурї, високих температурох… А познєйше ше християнє, сцекаюци од римского окупатора, скривали у тих варошох. З часом, тоти вароши ше преширйовало и преглїбйовало. Найпознатши таки вароши котри ше находза у Кападокиї то Каймакли и Деринкую. Тот други варош зме нащивели и важи за найвекши у Турскей. Под’жемни варош, Деринкую, идзе и до глїбини од 60 метери, а пресцера ше на скоро 4,5 километри и ма аж 8 под’жемни спрати, до котрого ше дакеди могло змесциц и до 20 000 людзох. През узки конки и нїзки просториї преходзели зме на нїзши поверхи вароша, а лєм кус од того зме сцигли обисц. И кед би сом ишол сам, лєгко бим ше могол страциц, а верце ми, нє сцели бисце таке дожиц. Там воздух ридши, а просториї узки и нїзки. Кельо то може випатрац нєвироятно, нательо є и заштрашуюце. У каждим случаю, наисце нє можем вериц же ше людзом таке удало направиц у тедишнїм чаше, и яка трапеза их на таке нагнала…

Окрем глїбокей историї, прекрасного пейзажу и култури, мушим визначиц и єдну ствар котра ше ми окреме пачела, а то погляд на заход слунка. Єст вецей места одкадз мож провадзиц заход слунка, а визначел бим два за котри лєм можем повесц – „WOW!!ˮ. Єден з тих местох находзел ше на єдним брещку над самим населєньом, а з котрого ше могло видзиц цале населєнє. Шедли бизме на сам конєц прикрого брега и як би ше слунко спущовало, так би руцало цинї на сам валал и видзело ше як ше помали шветла по обисцох и улїцох паля. Мушим повесц же ми то було єдно од найкрасших заходох слунка цо сом у живоце видзел.

„ЖЕМ ПРЕКРАСНИХ КОНЬОХ”

Друге по котрим будзем паметац нашу нащиву Кападокиї то кед зме остатнї вечар ишли патриц заход слунка шедлаюци конї. Було ми то єдно од найкрасших искуствох и дожицох у живоце. Шедлали зме конї по руралних обласцох помедзи високи, розруцани стини котри людзе там наволую „Вилово коминиˮ и котри представяю характеристичну ознаку Кападокиї. Було нас лєм коло дзешец особи и кажде шедлал свойого коня. Єдноставна ствар, алє нєвироятне дожице. Нє можем ше похвалїц же сом добри у шедланю коня, алє ше можем похвалїц же сом шедлал коня у Кападокиї. Прецо? Прето же Кападокия надалєко позната по своїх коньох. Сама назва Кападокия на сирийским значи „Жем прекрасних коньохˮ и отадз походзи велька традиция хованя тих прекрасних створеньох. Кед зме конєчно сцигли на єден менши брещок, слунко ше почало спущовац и удало нам ше видзиц як ше остатнї зарї спущую споза горизонта.

Кападокию будзем паметац по вельо чим, а окреме по людзох. Можем повесц же зме ище нє дожили таку госцолюбивосц домашнїх у готелу, з котрима и нєшка черам поруки на Инстаґраму. Упознали зме и рижни особи з цалого швета, цо ми було окреме мило, алє зме ше кус зачудовали же зме нє наишли на наших людзох, гоч нас єст звичайно вшадзи. Кападокия за нас було єдно нєвироятне искуство и дожице котре будземе паметац цали живот. И хто зна, можебуц ше и ознова врациме. Поправдзе, шицко цо вам треба за єден добри одпочивок, активни або нє, найдзеце у Кападокиї.

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