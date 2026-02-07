У знаку очуваня рускей култури и традициї

У тижню за нами заварти циклус преславох Националного швета Руснацох по наших местох, а Вербащанє остатнї преславели швето. Програму на преслави збогацел дзецински блок рецитацийох, а слово о дзецох котри ходза на виборну наставу руского язика зоз елементами националней култури. На програми нє наступели шицки, а мож повесц же бина була полна зоз дзецми. Виборна настава по руски у Вербаше зазберує дзеци зоз трох основних школох, а уписане наисце красне число дзецох од першей по осму класу.

Дзеци збогацели програми по шицких наших местох, Националне швето означели и у своїх образовних установох, а кед будземе розсудзовац по їх численосци, мож заключиц же будзе хто чувац и пестовац руску традицию и национални идентитет.

Руску традицию ше чува и пестує и споза нашей гранїци, а то було видно на ювилейним 60. Вечару Руснацох городу Вуковару котри позберал числених домашнїх и госцох. Пред балованьом перше була обдумана културно-уметнїцка програма у хторей наступели домашнї зоз КУД „Осиф Костелникˮ, а потим и КУД „Яким Гардиˮ зоз Петровцох. На балу була и вистава уметнїцких роботох Здруженя „Уметносц у живоце” зоз Миклошевцох. Почесни госци на ювилейним Балу була Женска шпивацка ґрупа Дома култури Руски Керестур, хтора з тей нагоди отримала свою першу промоцию нєдавно видатого музичного албуму под назву „Музични калеидоскопˮ.

Шлїдом подїйох, после 17 мешацох ознова отворена Велька сала и бина у Доме култури Руски Керестур, очкодованя на закрицу санирани, а будовательни инспектор конєчно подписал дошлєбодзенє за хаснованє. За тот час, як гварел директор Дома култури, аматере витворели барз добри резултати, лєм, нажаль, нє могли наступац пред домашню публику. Праве, озда од тераз, и у тим нашим валалє ожию културни подїї, а можебуц би идуца промоция музичного албуму Женскей шпивацкей ґрупи могла буц у Руским Керестуре.

Попри тим, у Доме култури ше шицки секциї почали рихтац за нову сезону културних активносцох, а резултати роботи драмскей секциї публика годна видзиц уж такой наяр на 58. Драмским мемориялу „Петро Ризнич Дядя”, котри того року будзе ознова на домашнєй сцени.