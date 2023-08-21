Учашнїки Шветового конґресу нащивели Керестур

РУСКИ КЕРЕСТУР – Потим як урядово закончени Шветови конґрес Русинох/Руснацох/Лемкох у Новим Садзе, учашнїки Конґресу всоботу, 19. авґуста, нащивели Руски Керестур, дзе ше отримовала манифестация „Днї керестурскей паприґи”.

Учашнїкох Конґресу домашнї привитали и урядово зоз бини дзе отримована програма Паприґарияди, а домашнї Конґресу Руска матка обезпечела полудзенок хтори за нїх уварени у рамикох Паприґарияди, а послужени су у Доме пензионерох.

Госци потим нащивели катедралну церкву св. оца Миколая дзе их привитал млади капелан о. Ярослав Варґа, а були нащивиц и Марийово святилїще Водицу.

Учашнїки конґресу нащивели и Музейну збирку у будинку Замок хтору им презентовала предсидателька Туристичного здруженя Любица Няради.