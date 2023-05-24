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Участвовали и штверо руски школяре

автор М. Афич, фото: www.maticasrpska.org.rs
автор М. Афич, фото: www.maticasrpska.org.rs 107 Опатрене

СТАРА ПАЗОВА – У Старей Пазови, 21. марца у ОШ „Герой Янко Чмелик” отримане Републичне змаганє зоз сербского язика як нємацеринского за школярох седмих и осмих класох основних школох. Спомедзи 133 змагательох участвовали и два школрки VIII класи ОШ „Петро Кузмяк” з Руского Керестура и двойо з ОШ „Братство єдинство” з Коцура.

Вони ше змагали по Б програми дзе у осмей класи було 48 змагательох. Найвисши успих од руских школярох посцигла Теодора Ґайдош з коцурскей школи хтора була 4. зоз 16 бодами, Сара Боцка з керестурскей була 11 зоз 15 бодами, Алексей Медєши з коцурскей школи бул 12. и Ребека Сабадош 18. зоз 14 бодами бодами. Коцурских школярох за змаганє пририхтовала наставнїца Бояна Матошевич, а керестурских Мария Балїнт.

У орґанизованю змаганя участвовали Матица сербска, Координация националних совитох националних меншинох, Филозофски факултет Нови Сад и Филолошки факултет Беоґрад.

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