Учителє и ученїки

Даскельо нєдавни подїї, кажда красна на свой способ, наведли ме ознова писац о нашим театралним живоце. На тот завод нє о институцийох, представох и проєктох, алє о людзох хтори го творя.

Звонимир Павлович уж даскельо роки нє з нами, алє подїя хтору його дакедишнї сотруднїки и ґлумци орґанизовали у новосадским Руским културним центру з нагоди його нєдожитого 70. родзеного дня охабела упечаток яґод же є ище дзешка ту, доокола, у даякей иншакей димензиї. Його дїло, поуки и толкованє театру нєшка жию коло Драмского студия „Звонимир Павлович” чий нєвельки, алє вирни и мотивовани ансамбл з рока нарок, зoз сезони на сезону на сцену поставя фалати на тим павловичовским шлїду, док у исти час пробує артикуловац свой власни и автентични вираз.

Скоро у исти час, и актере керестурского театралного живота, рижних ґенерацийох, задлуженьох и преференцийох, на найкрасши способ виказали же су скоро як єдна фамелия – Танї Арва Планчак, нєзаобиходней особи хтора споза сцени трима шицки кути скоро каждей представи хтора у Керестуре поставена през три предходни децениї, пририхтали символичне нєсподзиванє з нагоди того ювилея. Жаданє лєм єдно – най би им голєм ище тельо, а и потим докля ше єй зосце, так гласно шептала як и дотераз.

А приходза и нови поколєня – будуци ґлумци, алє и терашнї хтори з новима улогами ширя и преглїбюю свой анґажман на дескох цо живот знача. Їх полиґон дзецински театер – ту ше першираз виходзи на сцену, а ту ше и першираз треба одшмелїц и на шлїдуюци крочай, до режиї представох з дзецми, за дзеци. Праве закончена роботня Театер на дланї, хтора окрем же є одличне потвердзенє доктрини по хторей кажди проблем треба спатриц як нагоду, указала же дзеци хтори сцу и можу ґлумиц єст – бриґа лєм у тим же углавним слово о дзецох з вецейнїстима талантами хторим идзе и школа, и спорт, и рецитованє и фолклор, та наисце будзе дидактично-методичне виволанє мотивовац их же би розвивали праве тот дар – войсц до улоги и постац хтошка други на сцени.

Алє, єст тих цо знаю и маю одвит на тото виволанє. Ґу Адриани Надь Барна хтора пред двома-трома сезонами з новим ентузиязмом обновела тренд роботи з наймладшима, однєдавна придружели ше и Ребека Планчак и Мирослав Малацко. Тото цо робя, и способ на хтори робя, пачи ше и дзецом на сцени, и дзецом у публики, а припознаня сцигую и од театралних фаховцох… З єдним словом, учителька Бодянцова их добре научела.