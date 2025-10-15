Удатна акция школярох основней школи

ДЮРДЬОВ – У Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове всоботу, 11. октобра, члени Школского парламенту зоз школярами и наставнїками орґанизовали акцию на котрей попораєни школски двор и акция на котрей могло придац стари папер, картон, квеце, ґуми и шмати. Акция орґанизована у рамикох Дзецинского тижня, а до нєй ше уключело красне число гражданох котри найвецей донировали стари папер и шмати.

Назберани папер и картон буду придати на Кветов пияц у Новим Садзе и за нїх ше достаню саднїци квеца котри школяре зоз кветовей секциї посадза до школского двора. Окрем того, хто жадал могол принєсц квеце у черепчку, воно будзе положене и чуване у конку, або даєдней учальнї у школи. Зоз старих ґумох заплановане же би у дворе школи були направени канти за шмеце, а школяре зоз подобовей секциї их прикраша. Облєчиво за жимски час, котри принєшени на акцию до Школи, поскладани и придати школскому Червеному крижу, а достаню их школяре котрим то найпотребнєйше.