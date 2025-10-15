ОбразованєРутенпресТексти

Удатна акция школярох основней школи

автор С. Саламун
автор С. Саламун 12 Опатрене

ДЮРДЬОВ – У Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове всоботу, 11. октобра, члени Школского парламенту зоз школярами и наставнїками орґанизовали акцию на котрей попораєни школски двор и акция на котрей могло придац стари папер, картон, квеце, ґуми и шмати. Акция орґанизована у рамикох Дзецинского тижня, а до нєй ше уключело красне число гражданох котри найвецей донировали стари папер и шмати.

Назберани папер и картон буду придати на Кветов пияц у Новим Садзе и за нїх ше достаню саднїци квеца котри школяре зоз кветовей секциї посадза до школского двора. Окрем того, хто жадал могол принєсц квеце у черепчку, воно будзе положене и чуване у конку, або даєдней учальнї у школи. Зоз старих ґумох заплановане же би у дворе школи були направени канти за шмеце, а школяре зоз подобовей секциї их прикраша. Облєчиво за жимски час, котри принєшени на акцию до Школи, поскладани и придати школскому Червеному крижу, а достаню их школяре котрим то найпотребнєйше.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

НВУ „Руске слово“ представи Eтични кодекс медийом болгарскей...

Шпивацка ґрупа наступела на Паличу

Ана Римар Симунович будзе госцинска на Стретнуцу у...

Нови конкурс Покраїнского секретарияту

Нєшка будзе Дом и фамелия и Емисия за...