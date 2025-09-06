Удатна лєтна розвага и нагода за нови познанства

Младим зоз Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова ше удало на репертоар популарних младежских журкох уписац и тоту їх лєтну, под назву „Алога самер парти” (Aloha summer party).

Пре нєдостаток местох и случованьох, котри присподобени младежи и їх потребом, млади ентузиясти зоз дюрдьовского КУД „Тарас Шевченко” ище 2011. року почали орґанизовац рижни сходи младих, та и тематични журки. За тоти штернац роки ше зменєли пейц ґенерациї младих орґанизаторох, котри активносци присподобйовали ґу своїм ґенерацийом, алє и можлївосцом реализованя. Но, циль им остал исти, а то крашнє ше дружиц, орґанизовац добру журку и рижни случованя же би млади мали прецо нащивиц Дюрдьов.

Уж по драги котра добре утапшана, у интересантним и специфичним амбиєнту, з велїма цифрованима деталями и зоз исту концепцию журки, Дюрдьовчанє прицагую младих зоз вецей местох.

Остатнє таке младежске друженє було на журки „Алога самер парти” (Aloha summer party) всоботу, 16. авґуста, у просторийох КУД „Тарас Шевченко”, зоз потримовку Управного одбору того Дружтва.

Упечатки нащивительох позитивни

– Уж три роки ходзим на шицки журки и друженя у Дюрдьове. Млади наисце шицко крашнє орґанизую, вше позитивна атмосфера, та була и на тей журки. Познам велїх домашнїх, дружелюбиви су и позитивни. Знам же ми будзе крашнє на гоч хторей їх журки, та ше прето лєгко и зорґанизуєме з товаришками и товаришами кед треба присц до Дюрдьова – гварела Мария Ґал зоз Жаблю. Вона пред даскельома роками танцовала у виводзацким фолклору того Дружтва, та позна його членох и од теди ше з нїма дзечнє дружи, потримує их, и нащивює їх журки и обидва бали.

– Першираз сом була на журки, котру орґанизовали млади зоз дюрдьовского Дружтва. Крашнє сом ше препровадзела и барз ше ми пачи ту. На журку сом пришла прето же сом ше зоз Дюрдьовчанями

зблїжела на початку мешаца у Болгарскей, кед зме вєдно наступали. Одтеди поряднє нащивюєме єдни других. Зацикавел ме єден хлапец котри танцує у фолколору у дюрдьовским Дружтве, та сом пре ньго, у ствари, и пришла – гварела Ребека Гарди зоз Коцура. Вона на тоту журку пришла зоз товаришками зоз Коцура, котри поряднє ходза на журки и бали до Дюрдьова, и, як гварели, намагаю ше нащивиц шицко цо орґанизую млади зоз КУД „Тарас Шевченко”.

– Намагам ше нє препущиц анї єдну їх журку и вше дзечнє придзем зоз дружтвом. Пачи ше ми яки ту амбиєнт, атмосфера, дружтво, музика, и вше ше крашнє препровадзиме – гварела Мария Канюх зоз Дюрдьова.

На єшень будзе реализовани проєкт „Алога Дюрдьов”

Млади орґанизаторе активни у шицких секцийох Дружтва, та до ньго пре свойо активносци прицагли младих Дюрдьовчанох котри нє члени Дружтва, а котри им жадаю помогнуц у реализованю їх проєктох. Тота младеж ма свойо проєкти и збогацує змисти котри наменєни младим, як цо то рижни креативни роботнї, лєтни и ярнї журки, Бал младих, квизи знаня о Руснацох, литературни вечари, дочеки Нового року, а од прешлого року маю и проєкт „Алога Дюрдьов” котри того року будзе реализовани 13. и 14. септембра.

– Концепт стретнуца исти, будземе ше дружиц, млади буду упознавац наш валал, а буду мац нагоду и мальовац. Тиж, госцом будзе орґанизоване и змесценє. Поволуєм шицких младих же би ше приявели и участвовали у тим нашим проєкту, котри жадаме же би постал традицийни. На нашим Фейбук профилу и Инстаґраму @mladez.djurdjov буду обявени шицки информациї о нїм – докля ше мож приявиц и кому – гварела Лидия Чапко, активна ентузиястка у дюрдьовским Дружтве. Вона додала же ше млади орґанизаторе поряднє сходза и радза, алє и же им Вибер ґрупа, у котрей єст петнац младих орґанизаторох, помага же би лєпше комуниковали и швидше дїловали.

– Найлєгчейше нам орґанизовац журки, понеже их и сами любиме и вше ше крашнє на нїх препровадзиме. Убавени зме, та нам нє проблем порадзиц ше и розподзелїц задатки. Кед зме ше пририхтовали за „Алога самер парти”, старала сом ше о декорациї и правела сом ланцущки зоз дзивками, котри зме даровали на уходзе на журки. Важне же ше млади сходза и дружа, а окреме ми мило же на нашо журки приходза и млади зоз других наших местох, алє и младши ґенерациї. Предлужиме ше дружиц и на наших фестивалох и манифестацийох – гварела Лидия Чапко.

Кед була журка, орґанизаторе на уходзе даровали шицким младим швицаци наруквици и ланцущки котри були направени з квеца, а простория була декорована зоз рижнима прикрасками, алє и крашнє ошвицена.

– Добра зме екипа, та нє було почежкосци и могли зме ше порадзиц, бо уж напредок знаме цо треба покончиц. Вше приявиме журку и маме обезпеченє. Окремно ми мило же були Руснаци зоз Коцура и Нового Саду и думам же тота журка була єдна з лєпших – гварел Петро Хромиш, активни млади член у орґанизациї.

Того вечара за добру атмосферу бул задлужени ди-джей Декс, котри пущал тото цо млади слухаю, та були заступени рижни жанри музики, як цо то електро, странска, домашня и комерциялна.

Младих орґанизаторох зоз своїм присуством потримали и члени дюрдьовского Мото-клубу „Ґеорґиє”.