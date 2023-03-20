Удатна премиєра „Вистатей конїци”

КУЛА – Вчера вечар пред красним числом публики у продукциї РКУД „Др Гавриїл Костельник Кула” виведзена дуо-драма автора Дюри Папгаргая „Вистата конїца”.

Режию представи подписує Янко Лендєр, котри и бави у представи, вєдно зоз Амалию Ковач. Суфлер була Нада Лендєр, котра источашнє обдумала и сценоґрафию вєдно зоз Ярославом Ковачом, а шветло и музику Страхиня Щекич и Мирослав Стричко.

Публика у Културним центру щиро прияла представу, уживала у ґлумецких бравурох Ковачовей и Лендєра и мож повесц же ше им наисце удало дотхнуц шицки пасма Папгарайовей представи, котру зме давного 1979. року могли провадзиц у виводзеню доаєнох нашей театралней дїялносци – Ани Рац и Миколу Скубана.