Уданти концерт Центру тамбуровей култури

ДЮРДЬОВ – Треци рок, у преполней сали Културно-уметнїцкого дружтва ,,Тарас Шевченко” отримани концерт Центру тамбуровей култури зоз Нового Саду. Концерт отримани пияток, 27. марца.

На концерту участвовал Городски тамбурови оркестер „Васа Йованович”, концерт майстор бул Марко Колович и Марина Прешова, а дириґент Зоран Буґарски Брица.

На концерту як госци участвовали солисти Славко Нашиґачин зоз Катю, Верица Салонски, Марко Радишич и Михаил Рамач зоз Дюрдьова, як и Зоран Буґарски Брица з Нового Саду. На концерту шпивали и членїци Дзивоцкей шпивацкей ґрупи КУД „Тарас Шевченко”.

Публика на концерту слухала познати войводянски популарни шпиванки и нумери класичней музики, а спомути соло шпиваче и шпивацка ґрупа шпивали на руским, русийским и сербским язику.

Того вечара у оркестру грали и його стални члени, млади Дюрдьовчанє Иван Молнар, Павле Нечаков и Владимир Молнар котрих на концерту окреме поздравел їх дириґент Зоран Буґарски Брица.

Концерт тирвал два и пол годзини, а учашнїки на концу каждей виведзеней композициї були наградзени зоз огромним аплаузом публики, котра нєпреривно уживала у прекрасним виводзеню.

Конферансу водзели Марина Прешова и Иван Молнар. Орґанизаторе концерту Управни одбор КУД ,,Тарас Шевченко” з Дюрдьова.