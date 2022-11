Удатни маскенбал у Каритасу

РУСКИ КЕРEСТУР – У рамикох пияткових стретнуцох за дзеци у Каритасу, отримани Маскенбал. На маскенбалу участвовали вецей як пейдзешат дзеци котри указали свою креативносц и направели барз интересантни креациї.

За накрасши маски були уручени три награди, алє щелїви дзецински твари були заинтересовани и за бависка и за танєц у окреме приємней атмосфери, новим ошвиценю и нєзвичайним друженю под масками.

Старши помагали младшим волонтером у орґанизациї, и указали же су порихтани и у будучносци орґанизовац друженє за дзеци.

