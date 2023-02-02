Уходнїци мож купиц у Матки

ДЮРДЬОВ – На соботу, 4. фебруара, у Дюрдьове у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” з початком од 20 годзин отрима ше „Бал широких сукньох”.

Того вечара будзе орґанизована богата томбола, а присутних будзе увешельовац Тамбурови оркестер „Коцурски бетяре”. До цени уходнїци од 2500 динари ураховани вечера и пице.

Жени и дзивки хтори ше поприбераю до святочней рускей широкей сукнї уходнїцу нє плаца.

Уходнїци мож резервовац при Владимирови Балїнт на число телефона 064/2780235 и при Мирославови Саламун на число телефона 064/4201260, а нєшка и ютре уходнїци мож купиц у просторийох Дружтва од 20 по 21 годзин.