Уходнїци за „Ружову заградку” од 18. фебруара

НОВИ САД – Од 18. фебруара 2026. року на билетарнїци Сербского народного театру годно превжац безплатни уходнїци за тогорочни Фестивал новей рускей шпиванки Ружова заградка. Часц уходнїцох будзе и у рускей редакциї РНС, та заинтересовани их и ту годни достац.

Зоз орґанизациї апелую же би ше уходнїци вжало тельо кельо особи приду на Фестивал, а кед останє звишок уходнїцох, мож шлєбодно врациц до редакциї Санї Маркович же би ше их дало тим котри жадаю присц, а нє дошли до уходнїци.

Фестивал новей рускей шпиванки Ружова заградка будзе отримани 1. марца у Сербским Народним театре у Новим Садзе.

Того року на 36. фестивалу Ружова заградка буду представени 16 нови композициї у провадзеню двох оркестрох: Велького народного и Велького тамбурового оркестра.

Фестивал Ружова заградка 1. марца почнє точно на 20:00 годзин и будзе директно преношени на трецей програми радия и на другей програми телевизиї Радио-телевизиї Войводини.