Уклада ше до безпечносци школох у Войводини

НОВИ САД – Подпредсидатель Покраїнскей влади, покраїнски секретар Роберт Отот, уручел контракти по двох конкурсох Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, унапрямени на унапредзованє безпечносци обєктох основних и штреднїх школох на териториї АП Войводини.

Слово о конкурсох за набавку опреми за унапредзованє безпечносци и за виводзенє роботох на обєктох школох пре звекшанє безпечносци. Вкупна вредносц обидвох конкурсох 50 милиони динари, а потримана 41 школска установа – 28 основни и 13 штреднї школи.

По конкурсу, средства достала и Основна и штредня школа зоз домом школярох „Петро Кузмяк” зоз Руского Керестура. Средства у вредносци од 3.594.000 динари опредзелєни за финансованє роботох на уводзеню системи автоматскей детекциї и дояви огня у будинку школи. Контракти спред Школи прияла директорка Наталия Будински.