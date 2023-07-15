Укладанє до образованя вше да резултати

СЕНТА – У святочней сали Городскей хижи у Сенти орґанизовани приєм за школярох основних и штреднїх школох. Андрей Ерделї медзи 15 школярами хтори посцигли значни резултати у школох у тим варошу.

Андрей Ерделї, вуковец и школяр ґенерациї Основней школи „Стеван Сремац” у Сенти у хторей ше порядна настава отримує по сербски и по мадярски. Андрей по походзеню з Руского Керестура, добре бешедує по руски и словацки, и мацеров и оцов мацерински язик. Його родичи дипломовани технолоґи хтори ше пре роботу становели у Сенти.

Школярох привитал член општинскей ради задлужени за образованє и културу Атила Югас и гварел же локаланей самоуправи циль же би младих вязала за Сенту, варош дзе жию и дзе ше школую. Зоз символичнима припознанями ше жада указац же шицки школяре важни, а окреме ше цешиме у тих найлєпших цо през свойо осемрочне школованє мали найлєпши оцени и посцигли значни резултати на рижних змаганьох, то значне за школи и за Сенту.

Школяре окрем припознаньох достали и уходнїци за рижни фестивали же би ше у розваги одпочинули од школских обовязкох.