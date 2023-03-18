Умар Василь Мулеса

ПЕРЕЧИН (УКРАЇНА) – После даскельо рокох борби зоз чежку хороту, 15. марца 2023. року, у закарпатским городзе Перечин (Україна) умар дружтвени дїяч, учитель и писатель Василь Мулеса.

Василь Мулеса ше народзел 15. юлия 1957. року у валалє Заричево, Перечински район, у селянскей фамелиї. Високе образованє филолоґа здобул на Ужгородским универзитету. Робел як учитель, а потим як новинар, орґанизатор локалного радия. Робел и у локалних новинох „Карпатски край”. Бул член Националного здруженя новинарох и член Националного здруженя писательох України. Написал и вецей кнїжки.

Пейц роки бул на чолє Закарпатскей орґанизациї „Лемкивщина”, а 8. новембра 2014. року на VI сходзе Лемкох України бул вибрани за предсидателя Всеукраїнского товариства „Лемкивщина”.

Року 2017. бул вибрани за секретара Шветовей федерациї українских лемковских орґанизацийох (СФУЛО). Бул орґанизатор „Лемковскей ватри” на Закарпатю.

Часто примал госцох зоз Войводини, а нащивел нас пред даскельома роками, кед бул госц у Руским Керестуре, Дюрдьове и Новим Садзе. Почесни є граждан валала Заричево и наградзени є з велїма наградами и припознанями.

Вичная му памят!