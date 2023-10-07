Українски хлєб знємирююци фактор

Европска уния з лєгкосцу одлучела буц „випоручитель оружия“ за українски моци после русийскей аґресиї, вяри 2022. року. Исто так одлучела огранїчиц увоз українского жита пре „защиту домашнїх продуковательох“. Вец забрану утаргла, алє Польска, Словацка, Мадярска и Румуния затримую забрану.

З обичним язиком поведзене – ЕУ шицка щешлїва видзела нагоду предац оружиє України и так заробиц, бо доручиц оружиє нє значи подаровац, алє предац. И исто так зоз забрану онєможлївела, очежала України же би тиж заробела з вивозом житаркох, и на даяки способ часц длуства за оружиє виплацела. З улїчним язиком поведзене – ЕУ каналовала Україну.

З другого боку Атлантика, ЗАД яґод да ше засицели руско-українскей войни. Тирва рок и пол, предали оружиє, идеолоґийне гомоґенизованє мало досц часу – и глєда ше другу тему. Допило им.

Цала помпа, мож повесц, помпа коло наводней потримовки и солидарносци з Україну, була лєм помпа. Воєна индустрия заробела. Українска економия и иншак нє стала добре и без воєних руйнованьох. З тима руйнованями, зоз длуствами за увежене оружиє и зоз подкладаньом коло вивозу жита, нє годна стануц на ноги. Длуго.

Нє, вельки сили нє заинтересовани за Україну, вони заинтересовани за Русию, прейґ хрибта Українкох и Українцох, хтори за нїх лєм потрошна роба. Муша плациц оружиє и нє маю право заробиц. Тото цо воламе висока политика у єй виданю войни, то нєцивилизацийне звичайне здохлїнаренє. Гоч, руку на шерцо, висока политика у мирнодопскей вариянти, тиж здохлїнаренє, лєм цивилизацийне. През часто нєясни, алє вшелїяк нєправедни политични одлуки и нєправедни закони. Опатриц под „миґрантски кризи“.

И на шицко тото еуфемизми високей политики „доставяч оружия”, цо тарґовец оружия або описно „защита домашнїх продуковательох“, цо значи другу дескрипцию, як цо и „миґрантска криза“ свидома же ше поштредно забива людзох, цо з давеньом у Медитерану, цо зоз спомалшеним вичерпйованьом на гранїци и по кампох ЕУ. Шицки тоти еуфемизми язични Потемкиново валали високей политики.

Язик политики скрива сурову стварносц зоз цифрованима фразами и єдноставносц економских одношеньох нєшка у швеце – профит єдина вредносц хтора го порушує. Шицко друге лєм фрази за оправдованє совисци, и за амортизацию масох з чиїх ше животох директно и буквално цадзи профит. Українки и Українци цалком у тей ситуациї. Гевти звичайни. Українска буржоазия ше и далєй богаци, здохлїнари над українским гражданством вєдно зоз своїма пайташами зоз медзинародней заєднїци.

И нє мож им пребачиц, шицки вони знаю цо робя.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”