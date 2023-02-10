Умар Дюра Тамаш

НОВИ САД – Судия Апелацийного суду у Новим Садзе Дюра Тамаш упокоєл ше 6. фебруара у Новим Садзе.

Дюра Тамаш народзени 1959. року у Вербаше. Основну школу закончел у Коцуре. Студирал право и потим робел як судия у Основним Суду у Вербаше, одкаль ше з роботу преселєл до Нового Саду, од 2010. року робел у Апелацийним суду аж до шмерци, дзе го, як судию, колеґове ценєли и почитовали.

Бул главни и одвичательни редактор Билтену судскей пракси Апелацийного суду у Новим Садзе од першого числа 2010. року, a окончовал и вецей функциї у Суду.

У младосци бул фодбалер коцурскей „Искри” хтору зоз частима своїма приходзенями на єй змаганя, а зоз своїм громким гласом, часто потримовал и водзел ґу велїм побидом! Бул особа, хтора, можебуц, була менєй експонована, алє мал глїбоку свидомосц и любов ґу рускей култури, шпиванки и спорту.

Судия Дюра Тамаш поховани 9. фебруара, на Городским теметове у Новим Садзе.