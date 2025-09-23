Упокоєл ше Михайло Биндас (1946 –2025)

НОВИ САД – Пондзелок, 22. септембра у своїм 79. року живота умар Михайло Биндас, пензионовани радийски и телевизийски новинар.

Михайло Биндас ше народзел 5. децембра 1946. року у Руским Керестуре. Перши пейц класи Основней школи закончел у Руским Керестуре, а Основну школу и Ґимназию у Новим Садзе. Абсолвовал Югославянску литературу на Филозофским факултету, тиж у Новим Садзе. Позарядово закончел студиї журналистики у Заґребе, як стипендиста Радио Нового Саду.

У Рускей редакциї Радио Нового Саду почал робиц 1968. року, хонорарно, на омладинских емисийох, а под час студийох ушорйовал боки студентского часописа Индекс. Од 1974. року бул урядово заняти у РНС, а до пензиї пошол кед наполнєл 65 роки, 2011. року.

Робел на емисийох репортажного характеру, бул заменїк и помоцнїк главного и одвичательного редактора програми на руским язику Радио Нового Саду, редактор емисийох Културна панорама и Аґенция, подїя, надїя, ушорйовал шицки емисиї хтори теди исновали на програми на руским язику Радио Нового Саду, редактор информативних емисийох и окончовал шицки други новинарски задатки и роботи. Сотрудзовал и зоз редакциями других националних заєднїцох Радио Нового Саду.

Достал награду Светозар Маркович за телевизийски документарни филм – репортажу зоз тему Роботнїцки рух у Вербаскей општини медзи двома войнами, а до пензиї пошол зоз рочну радийску награду РТВ.

Хованє Михайла Биндаса будзе на стреду, 24. септембра на 14 годзин у Руским Керестуре. Сочувство фамелиї годно виявиц у керестурскей каплїчки од 12 годзин.