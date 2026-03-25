Умар рукометаш Владимир Гербут (1949–2026)

РУСКИ КЕРЕСТУР – У своїм 76. року, всоботу, 21. марца, умар Владимир Гербут, визначни рукометаш и спортиста хтори зоз своїм талантом и препознатлївим моцним бицом, охабел тирваци шлїд у историї того спорту у Руским Керестуре.

Владимир Гербут дебитовал 1965. року, на 16 роки, у Русину кед ше у Керестуре лєм почал розвивац рукометни спорт. Уж теди ше визначовал зоз моцним бицом и вельким потенциялом. Под час служеня войного року, його талант нє остал нєзамерковани. Нєодлуга го там анґажую тренирац, же би потим место звичайней обуки, векшину часу препровадзовал на пририхтованьох и змаганьом ширцом ядранского приморя, од Славониї по Сплит.

По приходу зоз войска, предлужел брилїрац у матичним клубе Русину, одкадз преходзи до кулского Гайдуку, хтори у тот час бул доминантни у Войводянскей лиґи. О його нєвироятним таланту шведочи податок зоз єдного стретнуца кед бавел за Гайдук, на хторим од вкупно 23 ґолох його тиму, вон посцигнул аж 21 ґол. Кратко тренирал и у першолиґашским клубе Червинка, а бавел и у Кварнеру зоз Риєки и у Ровиню. Єден час бранєл и фарби коцурского Омладинца, а бул и на крочай од того же би облєкол репрезентативни дрес дакедишнєй Югославиї.

Штредком 80. рокох врацел ше там одкадз шицко и почало – до свойого родного Керестура и клубу Русин, дзе єден час и бавел и бул тренер.

Владимир Гербут бавел на позициї бека, роками мал епитет ґолґетера цалей лиґи, а вецейраз бул преглашени за нєйлєпшого спортисту Керестура.

На концу кариєри, Рукометни клуб Русин преглашел Владимира Гербута за свойого почесного члена.

Владимир Гербут поховани внєдзелю 22. марца, на теметове у Руским Керестуре.