Умар Славко Надь Дуцо

РУСКИ КЕРЕСТУР – Дня, 21. фебруара 2023. року ше нєсподзивано упокоєл Славко Надь, учитель у ОШ и Ґимназиї „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре. Ту ше и народзел 24. юлия 1966. року, закончел основну и штредню школу, а Учительски факултет у Зомборе.

Руснаци зоз сримских валалох го буду паметац же у Шидзе, Бачинцох, Беркасове и Бикичу у чежких часох войни и безпенєжносци обновел ученє руского язика дзе пожертвовно одходзел од 1995. по 2000. школски рок. Школяре, хторих учел по руски освойовали перши места на републичних змаганьох. Бул член Дружтва за руския язик, литературу и културу, потримовал отримованє Стретнуцох руских школох на хтори брал учасц зоз рускима школярами.

Єден рок окончовал длужносц директора Дома култури Руски Керестур, а потим свою учительску роботу предлужел у ОШ и Ґимназиї „Петро Кузмяк”, дзе робел як учитель. И рано кед го застала шмерц бул порихани за школу.

Окрем педаґоґийней роботи Славко Надь, познати як Дуцо бул спортски, културни и дружтвено-политични роботнїк. Окреме чувал свой руски идентитет и визначовал го у каждей хвильки. Тиж у тим помагал и потримовал и других, поготов розошатих по цалей дакедишнєй держави же би нє забували свойо руске походзенє, а старал ше же би и ширша руска заєднїца дознала о тих цо по дачим успишни и припознати у своїм штредку, насампредз о руских спортистох.

Свою руукометну кариєру Славко почал як бавяч у РК Русин, до хторого ше вше врацал, познєйше є активни и у руководстве, гоч бул и рукометни судия, тренер и у других штредкох. Ґу успихом Славка Надя треба додац и же бул вибрани за найлєпшого рукометного фаховца Општини Оджак, як и до фахового штабу Рукометного союзу Войводини за провадзенє талaнтованих рукометашкох.

Рукометни тренер Славко Надь з Руского Керестура достал припознанє за найлєпшого спорского фаховца од Спортского союзу Општини Оджак за 2016. рок, за резултати хтори посцигнул з двома екипами Женского рукометного клубу (ЖРК) „Деронє” и пионирску екипу ЖРК „Оджак”.

Бул орґанизатор рукометного кампу у Оджаку през хтори прешли коло 1000 спортисти од намладшого возросту по сениорох, а медзи нїма и дзеци з Руского Керестура. Остатнї даскельо роки тренирал и Рукометну секцию ОШ „Петро Кузмяк” хтору водзел на рижни турнири, а тиж их и орґанизовал.

Славко Надь за собу зохабел супругу Соню и дзивки Клаудию и єй фамелию, Настасю и Мартину.

Поховани будзе на штварток 23. фебруара на 15 годзин на теметове у своїм Руским Керестуре.

Вичная памят!